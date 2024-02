Copa do Nordeste começa neste sábado com recorde de investimento | A TARDE

A bola rola neste sábado, 3, para a 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Para este ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribuirá cerca de R$ 50 milhões em premiação aos clubes participantes, inclusive os que disputaram a fase preliminar. O valor representa um aumento perto de 20% em relação à edição anterior, quando foram repassados R$ 42 milhões.

“A Copa do Nordeste é a maior competição regional do Brasil, repleta de clássicos e rivalidades. É uma alegria para a CBF retomar a organização da competição integralmente desde o ano passado. Em 2024, faremos uma edição ainda melhor e com mais investimentos aos clubes. Serão cerca de R$ 50 milhões destinados diretamente aos times”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Esse valor poderá ser até aumentando. Estamos negociando novos patrocinadores. Se conseguirmos mais parceiros, esses recursos serão destinados para os clubes. O objetivo da CBF é tornar ainda mais atraente financeiramente a competição para os times e federações e mais interessante para os torcedores, que adoram a Copa do Nordeste”, acrescentou Ednaldo Rodrigues.

A fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos, com os quatro melhores de cada grupo se classificando para as quartas de final, que serão disputadas em 10 de abril. As semifinais serão disputadas no dia 24 de abril. Diferente das fases anteriores, a grande final terá jogos de ida e volta, que devem ocorrer nos dias 5 e 9 de junho.

Os três representantes baianos estreiam no domingo, 4. Às 16h, o Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova e o Vitória visita o Altos no Estádio Lindolfo Monteiro. Em Juazeiro, no Estádio Adauto Moraes, a Juazeirense recebe o Ceará, às 19h.