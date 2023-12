Copa do Nordeste terá novo patrocinador na temporada 2024 | A TARDE

Considerada a maior competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste, que contará com a participação da dupla Ba-Vi na fase de grupos, terá um novo patrocinador para a temporada 2024.

"A Perdigão entra com tudo na Copa do Nordeste, com uma audiência média de 8 milhões de impactos só em Salvador, Fortaleza e Recife. A abrangência é impressionante, com a maior média de público dos últimos 10 anos em 2023. Somos a única marca de alimentos a patrocinar a competição. Nossa marca vai além, ela entende profundamente a paixão do nordestino pelo futebol e o respeito inigualável à cultura local, incluindo a gastronômica. Por isso, nada mais estratégico do que no ano em que completamos nove décadas apostarmos em uma competição como a Copa do Nordeste", explicou Luiz Franco, Diretor de Marketing e Inovação da BRF.

A competição começa em janeiro com a primeira classificatória que vale vaga na fase de grupos, que conta com 16 equipes. Os baianos Jacuipense e Juazeirense estarão em campo nessa disputa, onde enfrentarão o Motoclub-MA e Botafogo-PB, respectivamente.

Na última edição do Nordestão, foram distribuídos R$ 46,58 milhões em premiações desde a primeira fase da competição. O atual campeão do Nordeste é o Ceará, que derrotou o Sport na final passada.