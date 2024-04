Copa do Nordeste: Treze encara o Vitória com time alternativo | A TARDE

O Vitória luta por classificação a segunda fase da Copa do Nordeste. O rubro-negro encara o Treze-PB, nesta quarta-feira, 27, às 21h30, no Barradão, pela última rodada da primeira fase da Lampions. O time paraibano decidiu priorizar o campeonato estadual e vai escalar um time reserva para o confronto em Salvador.

"O foco desde a pré-temporada sempre foi o Paraibano, que dá calendário. Temos que ser o mais inteligente possível para ter os atletas com mais energia no domingo, no Paraibano. Vamos analisar os jogadores que estão desgastados, para que coloquemos jogadores em condições para enfrentar o Vitória", disse o treinador William De Mattia.

Com parte dos titulares preservados, o Treze deve ser escalado com Nayan; Felipe Pacajus, Pedrão, Paulo Júnior e Rubens Carvalho; Roberto, Matheus Chaves e Wanderson; Fernando Neto, Lucas Mineiro e Di Maria.

O Treze ocupa a 6ª colocação do Grupo B do Nordestão, com seis pontos somados. Para avançar as quartas de final, Além de vencer o Vitória, que está invicto no Barradão na temporada e não perde em seus domínios há 21 jogos, o Galo da Borborema torce por tropeços de duas das quatro equipes que disputam com ele uma vaga na segunda fase: Fortaleza, Altos, Náutico e Juazeirense.