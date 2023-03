Com empate no BaVi, Leão é eliminado e Bahia se complica no Nordestão

As péssimas campanhas de Bahia e Vitória na Copa do Nordeste ganharam mais um capítulo no clássico deste domingo, 5, que terminou com o empate em 1 a 1, em uma Fonte Nova lotada. No duelo equilibrado, o Leão abriu o placar cedo com Osvaldo, mas o Tricolor conseguiu o empate com gol de Vitor Jacaré..

O resultado no clássico sacramentou a eliminação do Vitória na primeira fase da Copa do Nordeste. Sem vencer, o Leão tem 2 pontos, a oito do quarto colocado do Grupo A, CRB, e restando apenas seis pontos em disputa.

Já o Bahia, apesar de ainda estar vivo na briga por uma vaga, fica longe da classificação. O Tricolor tem 5 pontos conquistados, a cinco do quarto colocado do Grupo B, Náutico, e restando apenas seis pontos em disputa.

Um no começo, outro no fim

O Vitória começou o clássico melhor, aproveitando as falhas defensivas do Bahia. Teve uma grande chance muito cedo, quando Thiago Lopes desviou na pequena área e Marcos Felipe defendeu. No entanto, o meia do Leão foi flagrado em impedimento. Então aos 8, em contra-ataque, Thiago Lopes lançou para Osvaldo, que arrancou completamente sozinho e foi fatal cara a cara com o goleiro. Rubro-Negro na frente.

Atrás no placar, o Bahia precisou ir ao ataque, mas foi uma equipe pouco criativa e presa fácil para o sistema defensivo do Vitória. Assim, o goleiro Lucas Arcanjo só foi exigido para cortar cruzamentos para a área. Só foi fazer sua primeira defesa aos 22, quando Yago roubou a bola no meio, acionou Jacaré na direita, que bateu firme, mas não venceu o goleiro.

O clássico ficou quente e o Bahia pediu a expulsão de Osvaldo, que já tinha amarelo e cometeu uma falta após deixar o cotovelo no rosto de Yago. O árbitro do jogo preferiu não dar o segundo cartão. O Tricolor enfim conseguiu ter um bom momento, trocando passes com mais rapidez no ataque e já finalizando. Do outro lado, o Vitória não conseguiu mais incomodar nas transições.

A primeira grande chance do Tricolor aconteceu aos 33, quando em cobrança de falta, Jacaré soltou uma pancada, Lucas Arcanjo desviou e a bola explodiu na trave. Aos 38, em cobrança de falta mais próxima, Biel até tirou da barreira, mas o goleiro do Vitória encaixou. Quando a vitória parcial no intervalo parecia certa para o Leão, o empate veio aos 49, quando Cauly ganhou dividida dentra da área, bateu cruzado e Jacaré só completou para o gol vazio.

Ninguém fica feliz

O segundo tempo já começou com mais um lance polêmico, Camutanga chutou o rosto do caído Jacaré, mas apesar das reclamações, o zagueiro só tomou amarelo. Com a bola no pé, o Bahia voltou melhor do intervalo e pressionou na busca pela virada. Reznde teve uma grande chance após pegar uma sobra na área, mas demorou para finalizar. Já o Vitória seguiu apostando no contra-ataque.

O Leão conseguiu voltar a levar perigo aos 13, quando Railan roubou a bola no ataque, mandou um cruzamento certeiro e Trellez cabeceou ao lado da trave esquerda. Os minutos seguintes foram de um Vitória mais presente no ataque e pressionando o Bahia pela primeira vez na partida. Aos 22, Léo Gamalho entrou livre na área, bateu cruzado, mas Gabriel Xavier salvou.

O duelo ficou aberto, com as duas equipes encontrando espaços para atacar. O Vitória voltou a acertar o alvo aos 24, com chute cruzado de Railan, que Marcos Felipe defendeu em dois tempos. Já o Bahia pareceu mais abaixo fisicamente, caiu de intensidade e errou bastante no último passe, deixando de levar perigo a Lucas Arcanjo.

O Bahia assumiu uma postura mais propositiva na reta final do clássico, mas os erros no ataque seguiram grandes e as chances claras de gol raras. Aos 45, Chávez fez o pivô para Mugni, que teve liberdade para bater de fora da área, mas não acertou o alvo. O Leão quase fez o segundo aos 47, mas Léo Gamalho foi travado quase na pequena área. Mas no clássico de baixo nível técnico, o empate persistiu para decepção das duas torcidas.