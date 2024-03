Copa feminina: FIFA confirma Brasil como candidato e modelo de votação | A TARDE

A FIFA, Federação Internacional de Futebol, confirmou o modelo de votação para decidir a sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Com três candidatas, entre elas o Brasil, a escolha será no dia 17 de maio, durante o Congresso anual da entidade, em Bangkok, na Tailândia. Além da bandeira verde e amarela, Estados Unidos e México enviaram uma candidatura conjunta, assim como Alemanha, Holanda e Bélgica.

O critério de eleição será por meio de voto aberto. Assim, cada uma das 211 associações nacionais de futebol filiadas à Fifa terão direito a voto com peso um. Ao fim do dia, os votos serão contabilizados e uma sede será escolhida.

Desejando sediar o primeiro Mundial da América do Sul, o Brasil tem ao seu favor os estádios que atendem as exigências da FIFA, que ficam usados na Copa do Mundo masculina de 2014.

Além das notícias ao redor do futebol profissional, a entidade também divulgou que os Mundiais, feminino e masculino, da categoria sub-17 serão disputados anualmente a partir de 2025, diferente do formato atual, que ocorre a cada dois anos.