Copa Loreta Valadares: semifinais acontecem neste fim de semana | A TARDE

A Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino 2023 está cada vez mais próxima da final. Quatro equipes da categoria adulto e mais quatro da sub-17 disputam as semifinais neste final de semana.

O torneio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), reuniu 24 equipes de base e adultas da Região Metropolitana de Salvador.

Com a presença de equipes novatas, a competição contou com surpresas positivas. Uma delas é a equipe Saracity, que foi fundada em julho deste ano para suprir a necessidade da comunidade de Saramandaia em ter uma representatividade no futebol feminino. Elas enfrentam a equipe Revelação, que já participou da edição do ano passado da Copa Loreta, às 15h do domingo, 3, no Estádio de Pituaçu.

A maioria das jogadoras do time de Saramandaia têm uma história no futebol feminino baiano, representando outras equipes, como a Jacuipense no Campenato Baiano de Futebol Feminino de 2023 e a equipe de Lauro de Freitas na Taça das Favelas deste ano, com a qual se sagraram campeões, ambas as competições foram disputadas no Estádio de Pituaçu. Agora, o sabor é diferente representando o bairro de origem pelo projeto social que as projetaram ao futebol.

O local também será palco da outra semifinal entre Batgirl e As Misturadas logo antes, a partir das 13h. A Batgirl, inclusive, está em busca de mais um título por ser a atual campeã adulta do certame estadual, que homenageia a feminista e ativista política Loreta Valadares, combatente da ditadura instalada no Brasil entre 1964 e 1985.

Na categoria sub-17, disputada no Centro de Treinamento do Estádio Manoel Barradas (CT Barradão), As Minas do Futebol Capelão jogam contra o CFFB no sábado, 2, às 13h. Em seguida, por volta das 15h, é a vez do sub-17 do Esporte Clube Vitória buscar a outra vaga para a grande final ao enfrentam o Arena Palestra.