Copa NBA: Bucks e Lakers avançam às semis; Suns fica pelo caminho | A TARDE

As quartas de final da Copa NBA já estão a todo vapor. Na noite desta terça-feira, 6, as franquias do Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans garantiram as suas classificações para as semifinais da competição, deixando, respectivamente, Phoenix Suns, New York Knicks e Sacramento Kings pelo caminho.

As equipes classificadas se juntaram ao Indiana Pacers, que venceu o Boston Celtics na segunda-feira, 6, por 122 x 112, assim, fechando as quatro equipes classificadas para próxima fase do torneio, que será em Las Vegas, Nevada, assim como a final.

Na partida que abriu a rodada, o Bucks atropelou o Knicks por um placar de 146 a 122, vencendo todos os quatro quartos do jogo. O grande protagonista da noite foi o grego Antetokounmpo, que marcou 35 pontos e proporcionou 10 assistências, além dos oito rebotes ganhos. Damian Lillard, recém contratado pela equipe da conferência leste, somou 28 pontos e sete assistências, colaborando com a vitória.

Na terceira decisão, a primeira da conferência leste, o Kings não tomou conhecimento do Pelicans e saiu derrotado por um placar que foi criado a partir do segundo quarto. A equipe de Sacramento até começou bem, mas perdeu no segundo período por nove pontos, esses que não foram recuperados posteriormente. O título de 'cestinha' ficou com o armador De'Aaron Fox, que marcou 30 pontos e garantiu cinco assistências.

Para fechar os participantes da semifinal, o confronto mais esperado da fase ocorreu: Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns. A equipe comandada por Lebron James levou a melhor e desbancou o astro Kevin Durant, vencendo por 106 a 103 em um jogo para lá de equilibrado. O astro da franquia de LA, que veste a camisa 23, marcou 31 pontos e 11 assistências.

Para as semifinais, na conferência leste, o confronto será entre Bucks e Pacers, na quinta-feira, 7, às 19h. Já no oeste, também na quinta, Lakers e Pelicans jogarão às 23h, ambos em Las Vegas.