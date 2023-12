Copa NBA divulga prêmios que serão entregues aos vencedores; confira | A TARDE

A Copa NBA, competição de tiro curto da Associação de basquete dos Estados Unidos, anunciou os prêmios que serão entregues aos vencedores, que fazem parte de uma colaboração com a Tiffany & Co. A grande final irá ocorrer no sábado, 9, na cidade de Las Vegas, em Nevada, às 22h30.

Entre os artigos de grande desejo, está o troféu para a franquia vencedora, time ideal, MVP e as medalhas.

O troféu foi pensado de forma estratégica para homenagear a 1ª edição do torneio. Desta forma, a sua base possui 30 furos, que remetem as franquias que participaram do torneio, já na parte de cima, estão posicionados oito barras, essas que representam as oito equipes que garantiram classificação para o mata-mata.

Além disso, a altura consta com 23 polegadas, pelo ano em que ocorre a edição, já a base, possui cinco polegadas, assim como as cinco equipes em cada grupo da primeira fase.

Somente sete equipes estão na disputa, são elas: Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Sabendo que, somente quatro dessas ficarão para as semifinais.

A equipe de Indiana venceu o Boston Celtics na segunda-feira, 4, e já está com a sua vaga garantida. As franquias restantes, por outro lado, ainda precisarão conquistar o seu lugar.

Confira os próximos confrontos:

5/12: New Orleans Pelicans x Sacramento Kings - 0h

5/12: New York Knicks x Milwaukee Bucks - 21h30

6/12: Phoenix Suns x Los Angeles Lakers - 0h

Diferente do que ocorre nos playoffs da NBA, a Copa terá decisão com jogos únicos. A semifinal está marcada para o dia 7 de dezembro, com a grande decisão prevista para o dia 9 de dezembro.

Além dos troféus, os jogadores vencedores irão receber 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) cada, enquanto os atletas da franquia vice-campeã irão faturar 200 mil dólares (R$ 1 milhão).

Troféu de MVP, que será entregue ao melhor jogador da competição.

Troféu de NBA | Foto: NBA

Medalha de campeão | Foto: NBA

Prêmio de time ideal da Copa da NBA | Foto: NBA