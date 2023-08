Copa Sul-Americana: São Paulo bate o San Lorenzo e se classifica

Após perder o primeiro jogo das oitavas de final por 1 a 0, o São Paulo fez o dever de casa e derrotou o San Lorenzo-ARG por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, 10, e se classificou para às quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols do Tricolor paulista foram marcados pelos atacantes Calleri e Luciano, um em cada tempo. Mais de 51 mil torcedores acompanharam a partida no estádio do Morumbi.

A equipe conseguiu uma marca importante. Com mais essa classificação, o Tricolor se isola como o clube com maior número de participações nas quartas de final da Copa Sul-Americana, nos 21 anos de história da competição. A sétima classificação do time nesta fase foi conquistada com dificuldade.

O primeiro gol Tricolor foi no fim da etapa inicial. Wellington Rato cobrou falta no lado esquerdo de ataque, e o argentino Jonathan Calleri ganhou a disputa no alto e venceu o goleiro rival. No segundo tempo, Rodrigo Nestor fez grande jogada individual pela direita. Ele cruzou para a área e o oportunista Luciano apareceu de frente para o goleiro e definir de perna esquerda.

O adversário do São Paulo sairá do confronto entre LDU de Quito-EQU e Ñublense-CHI. A LDU venceu p jogo de ida por 1 a 0, fora de casa. Independente do adversário, o Tricolor jogará a segunda partida do confronto no Morumbi.