Copa Verão de Beach Soccer abre temporada da modalidade na Bahia

Copa Verão de Beach Soccer abre temporada oficial da modalidadeneste fim de semana - Foto: Maurício Viana / Ascom Sudesb

A temporada 2025 do beach soccer baiano será inaugurada oficialmente neste final de semana, dias 12 e 13 de abril, com a realização da Copa Verão de Beach Soccer, na Orla da Boca do Rio, em Salvador.

A competição contará com a participação de 12 equipes, sendo seis femininas e seis masculinas, e tem o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Os jogos da primeira fase acontecem no sábado, 12, com início às 9h30 para a categoria masculina, enquanto os confrontos femininos começam às 13h30. Já o domingo, 13, será dedicado às semifinais e finais, a partir das 9h.

Para o presidente da Federação de Beach Soccer do Estado da Bahia (FBSEB), Francisco Assis, o torneio marca um novo momento para a modalidade no estado:

“Já realizamos seis etapas de clínicas e competições de beach soccer durante o Verão Costa a Costa, com excelente adesão das comunidades. Agora, iniciamos o calendário oficial da FBSEB com grandes expectativas. A Copa Verão será importante para revelar novos talentos e fortalecer as equipes de Salvador e da Bahia.”

Equipes participantes:

Masculino:

Academy AD

Ajax

Alto Beira Mar

Horriver Plate

João 3:16

Real Maloka

Feminino:

Alfa

Baba das Minas

Madre

Real Itapuã

Remo

Resiliência

Tabela de jogos

Sábado (12/04):

9h30 – João 3:16 x Real Maloka

10h10 – Alto Beira Mar x Horriver Plate

10h50 – João 3:16 x Academy AD

11h30 – Alto Beira Mar x Ajax

12h10 – Real Maloka x Academy AD

12h50 – Horriver Plate x Ajax

13h30 – Baba das Minas x Alfa

14h10 – Madre x Real Itapuã

14h50 – Baba das Minas x Remo

15h40 – Madre x Resiliência

16h20 – Alfa x Remo

17h00 – Real Itapuã x Resiliência

Domingo (13/04):

A partir das 9h – Semifinais e finais das categorias masculina e feminina