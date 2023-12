Copinha feminina tem semifinais definidas; Confira equipes | A TARDE

A primeira edição da Copinha feminina conheceu os seus semifinalistas nesta semana, onde São Paulo, Flamengo, Internacional e Botafogo ainda sonham com o título inédito. As equipes classificadas garantiram a primeira colocação dos seus respectivos grupos, onde só ocorreram jogos de ida. A competição, que ocorre na capital paulista, terá a grande final no domingo, 17, no Estádio do Canindé.

Nesta segunda-feira, 11, pela terceira e última rodada do grupo A, Flamengo e Santos empataram em 1x1, o que garantiu a 1ª colocação ao grupo carioca, que já tinha vencido os jogos anteriores sobre Botafogo-PB e Grêmio. No grupo B, onde estava o Vitória, quem se consagrou como líder foi o Internacional, vencendo os três jogos disputados, sobre Minas Brasília, Ferroviária e contra as próprias Leoas da Barra.

Na sequência, o São Paulo se sobressaiu sobre Fluminense, América-MG e Real Brasília pelo grupo C, assim como o Botafogo, que no D, venceu Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza. Assim, encerrando todos os classificados das semifinais da primeira edição da Copinha.

Os dois jogos válidos para garantir uma vaga na final serão disputados ainda nesta semana. Botafogo e Internacional se enfrentam na quarta-feira, 13, às 15h, no Estádio Comendador Souza. Já o segundo jogo da fase, que ocorre entre São Paulo e Flamengo, será na quinta-feira,14, às 15h, desta vez no Estádio Conde Rodolfo Crespi.