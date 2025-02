Corinthians bate o Santos por 2 a 1 pelo Paulistão

- Foto: AFP | Nelson Almeida

No encontro entre Neymar e Memphis Depay quem saiu feliz foi o holandês, com a vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Santos em Itaquera.

Os artilheiros da noite foram o atacante Yuri Alberto, que marcou em duas oportunidades pelo Timão, e Guilherme, que descontou para o Peixe.