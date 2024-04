Corinthians e Athletico-PR jogam pela Sul-Americana nesta terça-feira | A TARDE

Hoje é dia de Brasil na Copa Sul-Americana! Corinthians e Athletico entram em campo nesta noite de terça-feira, 9, em busca de fazerem grandes estreias em seus domínios. O Timão tenta a primeira vitória, enquanto o Furacão quer se manter com 100% de aproveitamento.

Corinthians x Nacional

O primeiro jogo é do Corinthians, às 19h, contra o Nacional-PAR. A partida será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo. Após um empate amargo com o Racing-URU na 1ª rodada, o Timão precisa vencer para ter chance de assumir a liderança do Grupo F.

A Copa Sul-Americana só classifica um time por chave direto às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores. Com isso, além de ganhar, o Corinthians precisar torcer por um empate entre Argentino Juniors e Racing-URU, que acontece no mesmo horário.

Em busca de um inédito título da Sula, o time de António Oliveira deve ir a campo nesta terça com: Cássio; Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Vera e Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Jogadores do Corinthians durante treino | Foto: Rodrigo Coca | Ag. Corinthians

Athletico x Rayo Zuliano



O Athletico entra em campo pouco depois, às 21h30, contra o Rayo Zuliano-VEN. O jogo acontece na Ligga Arena, em Curitiba, motivado após ser campeão paranaense e ter vencido fora de casa na 1ª rodada.

Apesar de ser líder do Grupo E e com três gol de saldo, o Furacão tem o Danubio-URU na cola, com a mesma pontuação e apenas um gol de saldo a menos. Mesmo a vitória pode não ser suficiente para sustentar a primeira colocação, então vencer com um placar elástico pode fazer a diferença, ainda visto que o Zuliano vive um mau momento na temporada.

Invicto sob comando do técnico Cuca, o Athletico deve entrar com esta escalação: Bento; Madson, Pedro Henrique, Gamarra e Fernando; Hugo Moura Alex Santana e Felipinho; Zapelli, Canobbio e Mastriani.

Jogadores do Athletico durante treino | Foto: José Tramontin/athletico.com.br