Corinthians vence clássico contra o Palmeiras e cola no Vitória

Garro comemora seu gol no duelo entre Corinthians e Palmeiras - Foto: Divulgação

Na noite desta segunda-feira, 4, o Corinthians venceu o clássico paulista contra o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rodrigo Garro e Yuri Alberto, sendo um em cada tempo.

Com o resultado, o Timão salta para a 13ª colocação, logo atrás do Vitória, com os mesmos 38 pontos somados do rubro-negro baiano. Os paulistas visitam o Leão da Barra neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada.