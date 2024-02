Corinthians vence o Cruzeiro e se sagra campeão da Copinha 2024 | A TARDE

E deu Timão na final da Copinha. Na tarde desta quinta-feira, 25, o Corinthians derrotou o Cruzeiro pelo placar mínimo e se sagrou campeão da Copa São Paulo de 2024. A partida foi disputada na Neo Química Arena, na capital paulista, que contou com 43.056 corintianos apoiando o tempo todo. O alvinegro se isolou como maior campeão da competição, conquistando sua 12ª taça.

Por tradição, a final da Copinha ocorre no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, que completa 470 anos. O Pacaembu, palco histórico da decisão, está em obras e não sediará a decisão pelo quarto ano seguido.



Timão venceu com golaço no final do jogo



O gol do título saiu da maneira que a torcida corintiana gosta: com sofrimento e quase no final do jogo. E aos 39 minutos da etapa final, o atacante Kayke marcou um golaço. Ele dominou na entrada da área e finalizou colocado de pé direito, no ângulo do goleiro do Cruzeiro, para explodir a fiel em felicidade.





Equipes chegaram a decisão com méritos



Amplo favorito pelo título, o Timão fez jus ao status e venceu todos os jogos. Líder do grupo 10, derrubou Guarani, Atlético-GO, CRB, América-MG e Novorizontino na fase eliminatória. Atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, a Raposa, que buscava o bicampeonato. A equipe terminou a primeira fase como líder do Grupo 28 e bateu Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo até a grande decisão.