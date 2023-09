"Coroa de Mochila" cresce e se torna "A TARDE Aventura"

Colunista do Portal A TARDE desde o fim de março, a jornalista Selma Morais já contou inúmeras histórias motivadoras em sua coluna Coroa de Mochila, que a partir de setembro ganha uma nova fase e passa a se chamar A TARDE Aventura.

O objetivo desta reformulação é ampliar o espaço para a divulgação de eventos esportivos e culturais em todo o território baiano, mas não só divulgar, ela também que participar dos desafios e alcançar mais pessoas para embarcar nessa aventura.

“Não é uma mudança só de nome, é uma mudança de conteúdo. A gente quer reforçar cada vez mais o conteúdo da coluna. A gente quer que todo mundo que participe de aventuras e desafios, tenha na coluna A TARDE Aventura, um importante espaço para divulgar suas atividades”, contou a Coroa de Mochila.

“O A TARDE Aventura está abrindo as portas para a emoção, para a competição, para as atividades físicas, para os desafios, para o contato com a natureza, para uma vida mais saudável. O importante é sair da zona de conforto. Deixar a frente da TV, deixar um pouco o celular e partir para se movimentar. Essa é a ideia básica”, completou Selma.

No início, a coluna mostrava apenas as aventuras de Selma, que passou por uma mudança de vida após o início das práticas esportivas. Mas o que a Coroa de Mochila queria desde o início era mostrar cada vez mais histórias que inspiram as pessoas a deixarem o sedentarismo.

“Eu comecei a mostrar histórias de muita gente, de pessoas que tinham histórias motivadoras. É isso que o A TARDE quer fazer, intensificar esse trabalho mostrando a aventura em toda a área esportiva, no que a gente puder mostrar”, revelou ao Portal A TARDE.

“A gente não vai parar, a gente quer motivar todas as pessoas e quer convidar todo mundo a participar da coluna A TARDE Aventura, participar deste espaço mandando suas sugestões, mandando seus vídeos, mandando suas programações e convidando a gente para esses desafios. Onde tiver desafio o A TARDE vai estar presente”, concluiu a jornalista.

Vale ressaltar que os textos são publicados duas vezes por semana, às terças e sextas. Você pode acompanhar tudo na aba da coluna A TARDE Aventura, nas redes sociais de Selma Morais (@CoroaDeMochila) e também nas redes do Portal A TARDE (@ATARDEOficial).