Corpo de jogador de futebol é encontrado decapitado em matagal

Thavisson Mendes da Silva durante passagem pelo Gama-DF - Foto: Divulgação / Redes Sociais

O corpo do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, de 27 anos, foi encontrado decapitado em estado avançado de decomposição, em um córrego, na cidade de Valparaíso, em Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. A informação foi confirmada pelo Correio Braziliense.

Vale salientar que a identificação do corpo, que foi encontrado no dia 3 de junho pela Polícia após uma denuncia anônima, só foi feita após a realização de exame de DNA, que confirmou a identidade do homem. O resultado divulgado nesta quarta-feira, 12. De acordo com informações de familiares, a cabeça de Thavisson estava em um local diferente do corpo.

Thavisson estava desaparecido desde o dia 8 de abril, após sair de uma festa promovida pelo técnico do time amador do que ele fazia parte, em uma distribuidora de bebidas em Vila União, no Pedregal (GO).

Segundo imagens de câmeras de segurança registradas antes do desaparecimento, o jogador saiu da festa e contou com a ajuda de um homem para fazer sua moto pegar no "tranco". O veículo foi encontrado em uma área de mata fechada, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama (GO), a cerca de 12 km de onde a festa foi realizada.

Torcedor do Flamengo, Thavisson era jogador de futebol há 15 anos e atuou em clubes tradicionais do Distrito Federal, como o Gama.