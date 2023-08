Correios terá expediente especial em dias de jogos da seleção feminina

Os Correios terão horário especial de atendimento em suas unidades durante a primeira fase dos jogos da seleção feminina na Copa do Mundo 2023. Segundo a empresa, a flexibilização dos horários acontece para que os empregados possam acompanhar a seleção, da mesma maneira que ocorreu na competição masculina, e faz parte das iniciativas para promover a equidade de gênero.

Funcionamento dos Correios na Copa:

Nos dias 24 e 27 de julho e 2 de agosto, o expediente dos funcionários da empresa em todo o país, incluindo a Bahia, só iniciará após o término das partidas.

O atendimento dos operadores da CAC iniciará às 11h do dia 24 de julho. No dia 29, o atendimento será das 10h às 14h, e no dia 2 de agosto, o atendimento dos operadores será das 10h às 20h. Já as unidades localizadas em shoppings seguirão o horário do estabelecimento.

Para as próximas fases da Copa do Mundo Feminina 2023, os Correios informarão os horários de funcionamento da empresa durante os jogos do Brasil.