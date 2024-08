Corrida de Dia dos Pais dá show de solidariedade em Salvador

Corrida do Dia dos Pais homenageou Divaldo Franco - Foto: Divulgação

A manhã deste domingo, 11, foi marcada por um evento de esporte e solidariedade em Salvador. A Corrida do Dia dos Pais, realizada no Jardim de Alah, atraiu mais de dois mil participantes que se desafiaram nos percursos de 5km e 10km.

Além da prática esportiva, o evento teve um forte apelo social, arrecadando cerca de duas toneladas de alimentos para a 'Mansão do Caminho'. Os corredores percorreram trajetos que passavam por marcos conhecidos da cidade, como o Parque Rosa dos Ventos e o Circo Picolino, retornando ao ponto de partida, onde foram calorosamente recepcionados.

A corrida de rua deste ano teve um toque especial ao homenagear Divaldo Franco, que completou 97 anos em 5 de agosto. Conhecido por seu trabalho humanitário, Divaldo foi a grande inspiração para o evento, que reforçou o valor da inclusão e da ação social. A 'Mansão do Caminho', instituição fundada por ele, será a principal beneficiada com as doações.