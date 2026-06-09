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DO ESTÁDIO AO ASFALTO

Corrida é o novo futebol? Entenda por que a modalidade virou um fenômeno entre gerações

Houve um aumento de 85% no número de corridas de rua entre 2024 e 2025 no Brasil

Gustavo Nascimento
Por
Um estudo realizado pela Olympikus aponta que cerca de 15 milhões de brasileiros correm
Um estudo realizado pela Olympikus aponta que cerca de 15 milhões de brasileiros correm - Foto: Divulgação | Prefeitura de Manaus

Por muitos anos, vestir a camisa do time do coração e ir ao estádio de futebol foi a principal demonstração da paixão esportiva dos brasileiros. Hoje, uma nova cena se repete pelas ruas das cidades: milhares de pessoas saem de casa para correr.

Mais do que uma atividade física, a corrida de rua vem se transformando em um fenômeno de massa e deixou de ser uma atividade restrita a atletas, passando a ocupar um espaço cada vez maior na rotina dos brasileiros.

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Os números ajudam a explicar esse movimento. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), houve um aumento de 85% no número de corridas de rua entre 2024 e 2025 no país:

  • 2024 – Foram registradas 2.827 corridas de rua
  • 2025 – No ano seguinte, esse número chegou a 5.241

Além disso, um estudo realizado pela Olympikus, em parceria com a BOX 1824, revela que cerca de 15 milhões de brasileiros correm atualmente. Desse total, 2 milhões começaram a praticar o esporte apenas no último ano, um crescimento de 15%.

“Sinto que a corrida é o pico de felicidade no meu dia. Com ela, eu consigo me distrair, aproveitar o meio ambiente e as paisagens da cidade, além de conhecer pessoas novas diariamente. Gosto de correr de manhã cedo justamente por ficar com mais disposição durante o restante do dia. Fica a sensação de dever cumprido e tranquilidade”, relatou o estudante universitário Marco Pitangueira, de 21 anos, em entrevista ao portal A TARDE.

O jovem conta, ainda, que começou a correr motivado pela vontade de sair do sedentarismo e melhorar o corpo, mas percebeu que os benefícios vão muito além das questões físicas.

Comecei com um objetivo e percebi que esse esporte traz benefícios que eu nem imaginava

Marco Pitangueira - Estudante universitário

Saúde física e mental

A rápida popularização das corridas de rua pode estar diretamente relacionada aos benefícios que a modalidade proporciona à saúde de uma forma geral, como explica Alexandre Dortas, cientista do esporte e professor da UNIFTC.

“É uma atividade aeróbica que contribui com o controle de peso, melhora a parte cardiorrespiratória e traz fortalecimento muscular, além do prazer, da questão lúdica, que envolve a atividade da corrida”, detalha Dortas.

Segundo ele, a atividade afeta positivamente diversas áreas, como:

  • saúde cardiovascular;
  • emagrecimento e metabolismo;
  • bem-estar mental;
  • fortalecimento dos músculos e articulações;
  • melhora da qualidade do sono;
  • aumento da capacidade respiratória;
  • e ainda ajuda na socialização.

Desafio na vida adulta

A popularização da corrida de rua não se limita aos mais jovens. Além de conquistar espaço na rotina de pessoas como Marco, a prática também se tornou parte da vida de diferentes gerações.

Um deles é o administrador Tadeu Tavares, de 50 anos, que começou a correr em 2010 para melhorar o condicionamento físico. O hábito, porém, se transformou em uma prática regular nos últimos dois anos.

“Com o tempo, a corrida deixou de ser apenas exercício e passou a fazer parte da minha rotina e da minha vida.”

Apesar dos anos de dedicação, a prática de exercícios físicos pode se tornar desafiadora para quem precisa conciliar o esporte com a vida profissional e as responsabilidades familiares. Diante desse cenário, Tadeu revela a estratégia que encontrou para manter a corrida presente na rotina.

Administrador Tadeu Tavares, de 50 anos
Administrador Tadeu Tavares, de 50 anos - Foto: Arquivo pessoal

“O segredo, para mim, é correr muito cedo. Normalmente já estou de volta para casa antes das 6h30, então dessa forma consigo fazer com que a corrida não atrapalhe minha rotina profissional nem familiar”, explica.

Ainda assim, segundo ele, os desafios sempre permanecem.

“O maior desafio acaba sendo a preparação. Para conseguir acordar antes das 4h30, preciso dormir cedo. Muitas vezes vou dormir enquanto minha família ainda está reunida na sala. Existe um equilíbrio delicado entre cuidar da saúde, manter a disciplina e também preservar os momentos com a família. A corrida ensina muito sobre organização, prioridade e constância”, complementa.

Nunca é tarde para começar

Assim como a população adulta encontra obstáculos para conciliar a prática esportiva com as exigências da rotina, muitas pessoas da terceira idade acabam se afastando dos exercícios por falta de motivação ou insegurança em relação à condição física. Para Alexandre Dortas, porém, a corrida pode ser praticada em qualquer fase da vida.

A restrição de idade não existe. A corrida é uma atividade física eclética. O mais importante é que o praticante esteja dentro de um processo de avaliação médica

Alexandre Dortas - Cientista do esporte e professor da UNIFTC

Ainda de acordo com o profisisonal, a avaliação médica clínica e fisiológica é o que que vai fazer com que a pessoa possa fazer a corrida sem nenhum tipo de prejuízo.

Foi seguindo essa lógica que José Aguiar começou a correr aos 50 anos. Hoje, aos 68, ele compartilha a rotina como corredor nas redes sociais, onde acumula mais de 800 mil seguidores.

Ao longo da trajetória, José acumula:

  • duas maratonas;
  • diversas meias maratonas;
  • mais de 200 troféus conquistados;
  • desde os 54 anos, quando venceu sua primeira prova, nunca mais perdeu em sua categoria.

“Começar a correr depois dos 50 anos foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida. Hoje, aos 68 anos de idade, me sinto como um jovem cheio de energia”, disse em entrevista ao portal A TARDE.

Imagem ilustrativa da imagem Corrida é o novo futebol? Entenda por que a modalidade virou um fenômeno entre gerações
Foto: Divulgação redes sociais

Corridas coletivas

Parte do sucesso das corridas de rua pode ser explicada por um elemento que vai além do desempenho esportivo: o senso de comunidade. Assim como acontece no futebol, a modalidade passou a reunir pessoas em torno de interesses em comum, criando laços de amizade, identificação e pertencimento.

Segundo a Federação Baiana de Atletismo, foram realizadas 124 corridas em 2024 e 181 em 2025, representando um crescimento de 46%.

Em Salvador, esse movimento pode ser visto tanto em provas temáticas, como a Corrida do Leão, quanto nos grupos que se encontram regularmente para treinar pelas ruas da cidade, a exemplo do Collective Runners.

Corrida do Leão

Um exemplo de como a corrida pode unir esporte, identidade e paixão é a Corrida do Leão. Promovido pelo Esporte Clube Vitória desde novembro de 2024, o evento chegou à sua quarta edição e reúne corredores e torcedores em uma experiência que vai além da competição, transformando as ruas em um espaço de celebração da cultura rubro-negra.

A ação, segundo Guilherme Queiroz, diretor do Departamento de Marketing do clube, tem sido um fio condutor para a adoção de hábitos mais saudáveis.

“O objetivo da corrida, em primeiro lugar, é incentivar a prática esportiva, cuidar da saúde, do bem-estar, da saúde mental e incentivar as pessoas. A gente vê muitos torcedores que começaram a praticar corrida ou algum outro tipo de atividade esportiva depois da corrida do Vitória”, disse em entrevista ao portal A TARDE.

Além do aspecto esportivo, a Corrida do Leão também se tornou um espaço de confraternização para os participantes. O administrador Tadeu, que esteve presente nas últimas três edições do evento, descreve a experiência como uma das mais marcantes da sua trajetória como corredor.

Imagem ilustrativa da imagem Corrida é o novo futebol? Entenda por que a modalidade virou um fenômeno entre gerações
Foto: Divulgação arquivo pessoal

“A Corrida do Leão é a prova mais simbólica para mim. Como torcedor rubro-negro, correr ao redor do nosso estádio e terminar a prova literalmente dentro do gramado do Barradão é uma sensação impossível de explicar completamente. No último quilômetro, quando entramos no estádio, parece que o corpo deixa de responder apenas ao físico e passa a ser movido pelas batidas do coração, no ritmo dos cantos da torcida. É como chegar em casa e receber um abraço de acolhimento”, definiu.

A última edição, para ele, teve um significado ainda mais especial.

“A última, realizada na orla, teve uma emoção diferente. Havia muito mais gente, o percurso inteiro virou uma festa e o pós-prova teve uma energia inexplicável. A bateria da torcida Os Imbatíveis transformou a orla em um verdadeiro santuário rubro-negro. Foi lindo e emocionante.”

Collective Runners

Se as provas temáticas ajudam a reunir milhares de pessoas em ocasiões especiais, os grupos de corrida mantêm esse espírito de coletividade ao longo de todo o ano. Em Salvador, iniciativas criadas pelos próprios corredores vêm fortalecendo ainda mais essa cultura.

Foi com esse objetivo que os amigos Fábio Silva e Luan Teles, de 28 e 25 anos, respectivamente, criaram o Collective Runners, grupo de corrida voltado para incentivar a prática esportiva coletiva em Salvador.

Em conversa com o portal A TARDE, Fábio contou que a ideia surgiu em 2025, quando percebeu a ausência de um movimento mais forte de grupos de corrida — as chamadas crews — na capital baiana, algo já consolidado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

“Eu sentia falta de a galera se juntar para se exercitar, para conhecer pessoas e se conectar”, declarou.

Imagem ilustrativa da imagem Corrida é o novo futebol? Entenda por que a modalidade virou um fenômeno entre gerações
Foto: Redes sociais Collective Runners

Pouco tempo depois, em 22 de abril daquele mesmo ano, Fábio e Luan organizaram um encontro que contou com apenas um participante. Um ano depois, em 2026, o grupo no WhatsApp já reúne mais de mil pessoas, enquanto os encontros presenciais atraem entre 150 e 200 participantes.

Segundo Fábio, as atividades são abertas ao público, totalmente gratuitas e não seguem um calendário fixo, justamente para ampliar o acesso ao esporte.

“É só colar, é só aparecer lá, é só participar. Não tem nenhum tipo de pagamento, não tem nenhuma restrição. A gente está lá para receber todos os tipos de pessoas. A gente tem de fato esse papel de incluir, de movimentar a galera, de trazer geral para esse mundo do esporte e fazer uma inclusão ao máximo possível.”

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Muito além do esporte

Os números mostram o crescimento da modalidade, mas as histórias de Marco, Tadeu, José, Fábio e de tantos outros corredores ajudam a explicar um fenômeno que vai muito além das estatísticas.

Seja pela busca por saúde, pela superação pessoal ou pelo desejo de pertencer a uma comunidade, a corrida conquistou espaço entre brasileiros de diferentes idades.

Talvez ainda esteja longe de substituir o futebol como paixão nacional. Mas, para milhões de pessoas, ela já deixou de ser apenas um exercício físico para se tornar parte da rotina, da identidade e da forma de viver o esporte.

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corrida de rua esporte Futebol

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