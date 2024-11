Corrida Novembro Azul terá início com largada no Farol da Barra; veja

Corrida Novembro Azul largada no Farol da Barra e chegada no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

No dia 10 de novembro, Salvador se prepara para receber a Corrida Novembro Azul 2024. Com largada no Farol da Barra e chegada no Rio Vermelho, a corrida oferece percursos de 5 km e 10 km, permitindo que atletas de diversos níveis participem.

O lema deste ano, "Combatendo Preconceitos & Vencendo Desafios", exemplifica o intuito da campanha do Novembro Azul, que visa a prevenção do câncer de próstata. O evento também busca incentivar a população a realizar exames preventivos.

"A Corrida Novembro Azul é mais do que um evento esportivo, é uma oportunidade de reforçar a importância dos cuidados preventivos com a saúde masculina. Queremos incentivar os homens a superar os preconceitos e a se cuidar mais, através da prática esportiva e da conscientização, comentou Nenel Rebouças, diretor da Viva Esporte.



A Corrida Novembro Azul 2024 marca o encerramento do Circuito de Corridas de Rua Solidárias da Bahia. Nos últimos doze meses, o circuito contou com quatro etapas, atraindo mais de 15 mil atletas e arrecadando mais de 12 toneladas de alimentos para instituições necessitadas. Para esta edição, a expectativa é arrecadar mais três toneladas.

Ficha técnica do evento:

Entrega dos Kits:

Datas: 8 e 9 de novembro

Horário: das 12h às 20h

Local: Shopping da Bahia, 2º piso, em frente à Vila Gula

Serviço:

Data: 10.11.2024

Concentração: 6h

Largada: 6h30

Local: Largada no Farol da Barra, chegada no Rio Vermelho

Percursos: 5 km e 10 km

Atividades: Show surpresa, hidratação, frutas e massoterapia