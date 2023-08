Courtois e Militão são operados 'com sucesso' de lesões no joelho

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois e seu companheiro de clube, Éder Militão, foram operados "com sucesso" de suas rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o clube merengue nesta quinta-feira , 17.

O belga "foi operado com sucesso de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo pelo doutor Manuel Leyes", disse o breve comunicado da equipe espanhola, acrescentando que ele "começará o processo de recuperação nos próximos dias", sem citar por quanto tempo desfalcará o time principal.

Segundo a imprensa espanhola, este período não deverá ser inferior a sete meses, perdendo quase toda a temporada.

Courtois se lesionou há uma semana durante um treinamento, o que levou o Real Madrid a contratar, por empréstimo, o goleiro Kepa Arrizabalaga, apresentado na terça-feira , 15. O jogador do Chelsea ficará no clube espanhol por uma temporada.

Pouco depois do comunicado sobre o belga, o time merengue informou que Militão também foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida pela mesma lesão.

O brasileiro se machucou no último sábado, na primeira partida da temporada pelo Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, a qual venceu por 2 a 0.

Na segunda-feira, o meia Arda Güler já havia sido operado por uma lesão no menisco interno do joelho direito, embora seu desfalque seja mais curto, entre um mês e meio ou dois meses.