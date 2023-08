Courtois sofre lesão grave e está fora da temporada pelo Real Madrid

Durante o treinamento desta quinta-feira, 10, o goleiro Courtois, do Real Madrid, sofreu uma lesão no joelho e precisou sair do campo. Segundo informações da mídia espanhola, a expectativa é que ele fique afastado dos gramados por um período entre cinco e sete meses.

O goleiro belga rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Os exames realizados no clube confirmaram as suspeitas da equipe técnica, e Courtois precisará passar por uma cirurgia.

“Após exames realizados no nosso jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias”, diz o comunicado divulgado pelo Real Madrid.

Segundo o experiente repórter de transferências, Fabrizio Romano, com a séria lesão sofrida por Courtois, o Real Madrid vai buscar um novo goleiro no mercado. Nas redes sociais, madridistas lembraram do goleiro David De Gea, livre no mercado após terminar seu contrato com o Manchester United.