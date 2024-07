Coutinho não consegue rescisão e chegará ao Vasco por empréstimo

Coutinho durante treino - Foto: Divulgação/ phil.coutinho

O anúncio de Philippe Coutinho no Vasco está cada vez mais próximo de acontecer. Apesar de uma mudança no modelo de negócio nos últimos dias, o atleta entrou em uma acordo com o Aston Villa, atual clube, e está livre para assinar com o Gigante da Colina. O reforço, que seria em definitivo, agora será por empréstimo, já que o jogador e o time inglês não entraram em consenso sobre a rescisão.

De acordo com uma informação divulgada pela ESPN, o Aston Villa optou por manter o jogador no seu plantel, levando em conta o alto investimento que foi feito. Assim, o Vasco poderá contar com Coutinho por um ano, até junho de 2025.

Atendendo às exigências do meia, o alvinegro carioca reforçou o elenco com nomes como o volante Souza e o meia-atacante Alex Teixeira, ambos revelados pelo clube. Desta maneira, o anúncio de Coutinho deve ser feito nos próximos dias.

O jogador chegará para reforçar o Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A, estando atualmente na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Atlético-GO, primeira equipe na zona de rebaixamento. Com o contrato assinado, Coutinho poderá estrear a partir do dia 10 de julho.