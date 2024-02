CR7 é provocado em amistoso e responde de forma obscena; assista | A TARDE

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento inesperado ao fim do amistoso entre Al-Nassr e Al-Hilal. Após perder o duelo, torcedores adversários jogaram uma bandeira no português e a resposta foi obscena: passar nas partes íntimas e devolver.

Em amistoso parte do torneio de intertemporada Riyahd Season Cup, o Al-Hilal venceu o Al-Nassr por 2 a 0 com gols de Al-Dawsari e Milinkovic-Savic. Cristiano Ronaldo foi advertido com um cartão amarelo e não teve grande destaque no clássico saudita.

No túnel em direção ao vestiário, o craque andava de cabeça baixa quando torcedores do Al-Hilal arremessaram bandeiras do time na direção do camisa 7.

Cristiano Ronaldo respondeu as provocações pegando um dos objetos, passando nas partes íntimas por dentro dos shorts e arremessando de volta para a arquibancada.

Após ser provocado por torcedores, Cristiano Ronaldo pegou uma bandeira do Al-Hilal, arremessada por rivais, e esfregou o objeto nas partes íntimas.



