CR7 tem paixão pelo futebol, Neymar põe coisas à frente, diz Jesus | A TARDE

O treinador Jorge Jesus, ex-Flamengo e hoje no Al Hilal, da Arábia Saudita, afirmou em entrevista que o craque brasileiro Neymar não coloca o futebol como prioridade na sua vida, o comparando ao português Cristiano Ronaldo. A declaração aconteceu em entrevista à imprensa portuguesa no aeroporto de Lisboa.

"O [Cristiano] Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, conhece a prioridade. Ele [Neymar] tem mais paixão por outras coisas. Põe essas outras coisas da vida privada dele à frente. Mas como jogador é fabuloso e como homem, eu tive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo", disse.

Vale lembrar que Neymar é jogador do Al Hilal ao decidir ir para o futebol saudita após deixar o PSG. No entanto, ele sofreu uma grave lesão no joelho durante jogo da seleção brasileira em 18 de outubro e desde então está afastado dos gramados.

Apesar da comparação com Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus também elogiou Neymar. "Eu nunca tinha trabalhado com o Neymar. Trabalhamos um mês e meio, não mais. Ele é uma coisa fora do normal, fora de série. E, portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. É um garoto fácil de liderar, muito doce e compreensivo. Agora, a vida para além do futebol dele também é à maneira dele. Acho que ele é ao contrário do [Cristiano] Ronaldo".