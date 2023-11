Craque do Liverpool, Salah pede fim dos massacres em Gaza | A TARDE

Mohamed Salah, atacante do Liverpool divulgou um vídeo nas redes sociais, fazendo um apelo pedindo o fim do que ele descreveu como "massacres" em Gaza. Ele afirmou que a ajuda humanitária deve ser permitida imediatamente no enclave palestino, que está sob cerco.

O jogador egípcio havia recebido críticas no Egito por seu silêncio sobre o assunto por mais de uma semana. Salah declarou: "Nem sempre é fácil falar em tempos como estes, tem havido muita violência e brutalidade, de partir o coração... Todas as vidas são sagradas e devem ser protegidas." Ele enfatizou a necessidade de parar os massacres e permitir a entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza, devido às terríveis condições em que as pessoas estão vivendo.

Veja a publicação:

Mo Salah apela à entrada de ajuda humanitária em Gaza e que os líderes mundiais se unam para evitar mais catástrofes. pic.twitter.com/LmfrZwoCUF — B24 (@B24PT) October 18, 2023