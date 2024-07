Cratera gigante se abre em campo de futebol nos Estados Unidos; vídeo

- Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma cratera de cerca de 30 metros apareceu no meio de um campo de futebol, na cidade de Alton, nos Estados Unidos. O caso foi registrado por uma câmera de segurança do local. Não há registro de feridos.

O caso aconteceu na quarta-feira, 26. No momento em que o buraco se abriu, de forma repentina, ninguém estava no campo.

As imagens foram divulgadas pelo canal de notícias estadunidense NBC News. As autoridades locais informaram que a cratera tem 30 metros de largura e 9 metros de profundidade.

O buraco foi aberto por causa de ma mina subterrânea que existe abaixo do campo, que é de responsabilidade da empresa New Frontier Materials. Um porta-voz da empresa informou que os estudos sobre as causas do fenômeno estão em andamento.