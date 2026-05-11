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JOIA DA BASE

Cria do Vitória bate recorde de gols na carreira com golaço na Europa

Atacante revelado no Rubro-Negro chega ao sétimo gol na temporada europeia

Lucas Vilas Boas
Por

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Alisson Santos em campo pelo Napoli, da Itália
Alisson Santos em campo pelo Napoli, da Itália - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tem atacante revelado nas divisões de base do Vitória batendo recorde na reta final da Série A Italiana. Apesar da derrota por 3 a 2 do Napoli sobre o Bologna na tarde desta segunda-feira, 11, o jovem Alisson Santos marcou pela sétima vez na temporada e estabeleceu a marca como a maior da sua carreira em um único ano.

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O jogador balançou as redes com o clube italiano pela quarta vez em 13 jogos disputados, mas já havia se destacado pelo Sporting, de Portugal, com três gols e três assistências. Alisson Santos vem de duas temporadas consecutivas com seis tentos anotados, mas nunca havia cruzado a barreira dos sete gols.

Alisson Santos fez seis gols em 2024/25, com a camisa do Leiria, da Segunda Divisão de Portugal, e pelo Figueirense, na Série C do Brasileirão. O atacante ainda pertencia ao Vitória e atuou por empréstimo em ambos os clubes, mas foi adquirido em definitivo pelo Sporting em 2025.

"Fez por merecer"

O jovem chegou à Lisboa marcando gols decisivos na Champions League, deixando para trás seu período de incertezas na carreira. Alisson não tinha a mesma confiança de hoje quando vestia a camisa do Vitória, e chegou a ser emprestado para clubes da Terceira Divisão do Brasil, como Náutico e Figueirense.

"O Alisson é um jogador que teve uma ascensão meteórica, de jogar a Série C para em dois anos estar em uma Champions League, mas é um jogador que fez por merecer essa evolução, esse crescimento, e acho que o Napoli certamente não vai perder essa oportunidade de ficar com o jogador", disse o especialista em futebol italiano, Leonardo Bertozzi, em entrevista ao Portal A TARDE.

Caso queira comprar o jovem de 23 anos em definitivo, o Napoli terá que desembolsar 15,5 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), além dos 3 milhões de euros já pagos pelo empréstimo junto ao Sporting, de Portugal. O Leão da Barra, portanto, tem direito a 13% da negociação total — equivalente a R$ 11 milhões.

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Tags:

alisson santos esporte clube vitória Futebol internacional

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