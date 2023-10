Crianças têm aulas de futebol em CT usado na Copa do Mundo de 2014 | A TARDE

Crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, estão tendo a oportunidade de praticar futebol no Centro de Treinamento de Praia do Forte, no município de Mata de São João. O equipamento foi inaugurado em 2014 para receber a seleção croata durante a disputa da Copa do Mundo e recebe aulas do projeto "Oportunidade Através do Esporte", uma iniciativa da organização De Peito Aberto (DPA).

Lançado em 2018, o projeto já ofereceu aulas de futebol a mais de 600 crianças, abrindo anualmente 150 vagas para aspirantes a craques. Localizado em um polo turístico, o projeto conta com a parceria do Hotel Tivoli Ecoresort, que contribui para o desenvolvimento social na região por meio do esporte.



Os mini craques do projeto recebem um kit de material esportivo completo, incluindo camisa, short, chuteira, meião e caneleira, tudo de forma gratuita. Um profissional de educação física formado é o responsável por ministrar as aulas com orientação e treinamento adequados.



Hagmar Madeira, diretor e fundador da De Peito Aberto, explica que a realização deste projeto só é possível com a união de empresas privadas e poder público. “Com o passar dos anos, desenvolvemos essa experiência que permite unir grandes empresas com a gestão pública. Em Mata de São João, por exemplo, temos o apoio da Prefeitura local e de empresas como a rede hoteleira Tivoli”, explicou Hagmar.



A organização se destaca por identificar estruturas públicas adequadas para implementar atividades educacionais e esportivas, utilizando uma abordagem diferenciada que compreende a aprendizagem motora, tática e socioambiental, adaptada para cada faixa etária.



Sobre a De Peito Aberto



A DPA é uma organização social com mais de 17 anos de história comprometida com esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o país. Ao todo, são mais de 100 colaboradores em escritórios distribuídos em Minas Gerais, Bahia e Pará.



Em 2021, o projeto Esporte na Cidade – Núcleo Salvador foi um dos vencedores do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.



As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição.