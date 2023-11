Criciúma vence o ABC e adia o acesso do Vitória a Série A | A TARDE

E o acesso do Vitória a Série A do Campeonato Brasileiro foi mais uma vez adiado. Isso porque, na noite da última terça-feira, 7, o Criciúma recebeu a visita do ABC e venceu pelo placar mínimo, em jogo realizado no estádio Heriberto Hülse, em jogo que fechou a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após uma certa pressão para furar o bloqueio defensivo do time potiguar, os catarinenses marcaram. O gol do Criciúma foi marcado pelo experiente atacante Éder, aos 18 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Tigre sobe para a vice-liderança, com 60 pontos ganhos. Lanterna do campeonato, o ABC está rebaixado a Série C de 2024.

O Leão da Barra pode confirmar seu retorno a elite do futebol nacional no próximo domingo, 12, quando encara o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, pela 36ª rodada da segundona.

O Vitória segue na liderança da Série B com 66 pontos somados, seis a mais que o Criciúma , Juventude e Atlético-GO, que tem 60. O quinto colocado é o Sport, com 59.