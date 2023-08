Cristiane revela suas reflexões sobre a eliminação do Brasil na Copa

De fora da lista das jogadoras que disputram a Copa do Mundo Feminina, a atacante Cristiane se posicionou após a eliminação precoce, ainda na fase de grupos, da seleção brasileira comandada pela técnica Pia Sundhage.

“Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto foi grave essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da gravidade, do que foi ter saído da Copa do Mundo dessa maneira. É extremamente vergonhoso”. É inaceitável por tudo o que foi construído em todos os anos na seleção brasileira e também por tudo o que foi dado agora (nesta edição), que foi bem mais do que em 2019, quando a gente foi para a Copa. Eles fizeram o que é obrigado, porém, em aspecto de campeonato que a gente tem hoje, de competitividade que a gente tem hoje dentro do país, de patrocínio, de marketing, de lado financeiro… Tinha que ter ido mais longe”, falou a atacante.

Após conquistar a vitória na primeira partida contra o Panamá, a seleção brasileira sofreu uma derrota contra a França no segundo jogo e se viu na necessidade de ganhar contra a Jamaica no último confronto. No entanto, o time não correspondeu às expectativas, exibindo um desempenho aquém do esperado e não conseguindo marcar nenhum gol.

“A passividade, principalmente a que a comissão técnica teve na beira do campo… Isso me irritou muito num nível, sabe? É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela. Se eu estivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Eu não sou assim, essa pessoa passiva, de só aceitar que está saindo fora da maior competição que existe no planeta de boa. Eu tô muito brava”, disse Cristiane.

“A gente tem essa mania de pensar que o Brasil ir até as oitavas está bom. Não! Você tem que imaginar grande, você não pode entrar num torneio e falar que vai ficar em terceiro lugar. Não pode entrar achando que vai cair nas quartas. O pensamento tem que ser: Eu vou chegar na final e acabou”. Não interessa o patamar que a gente está no ranking, não interessa o que falem da nossa geração, porque eu quero ser campeã. Porque, em 2007, o pessoal falava “Ah, o Brasil toma pau de todo mundo”. Nós respondemos: “É o Brasil, cara, e a gente tem que se juntar e acreditar nisso aqui”, acrescentou.

Apesar de não ter sido incluída na convocação para a Copa, Cristiane, atualmente jogando no Santos, demonstrou claramente seu anseio por um retorno ao time nacional.

“Enquanto o físico estiver aguentando bem, eu vou continuar. Não desisti. Eu sempre tive o objetivo, a dedicação. Eu nunca neguei isso pra seleção. Muito pelo contrário, sempre trabalhei, sempre me dediquei e sempre fui eu para ser convocada. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram”, completou a entrevista a atacante.