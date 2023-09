Cristiano Ronaldo atinge marca expressiva em goleada do Al-Nassr

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes. O Al-Nassr, clube do craque português, goleou o Al-Hazem por 5 a 1, em jogo realizado no último sábado, 2, em Ar Rass/SAU, no Al-Hazem Club Stadium, pelo Campeonato Saudita. Ele marcou um dos gols e chegou aos 850 tentos anotados na carreira, além de duas assistências.

CR7 se firma como artilheiro da Liga Saudita com seis gols marcados. Além disso, é um dos líderes de assistências para gol na competição, com quatro passes. Os outros gols do Al Nassr foram marcados por Abdulrahman Ghareeb, Abdullah Al-Khaibari, Otávio, e Sadio Mané marcaram. Já Muhammed Badammosi fez o gol de honra dos donos da casa.

Em ascenção na Liga Saudita, o Al-Nassr é o sexto colocado, com nove pontos somados. O líder é o Al-Hilal, que venceu o Al-Ittihad na última sexta-feira e soma 13 pontos. Com apenas dois pontos, o Al-Hazem é o último colocado da competição.