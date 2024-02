Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; confira o top-20 | A TARDE

O português Cristiano Ronaldo é o atleta de esporte mais bem pago do mundo, com um faturamento de 275 milhões de dólares em 2023, com um faturamento de R$ 1,3 bilhão. A informação foi divulgada em levantamento produzido pelo site "Sportico".

Logo na sequência da lista, aparece o golfista basco Jon Rahm, com vencimentos de 203 milhões de dólares no ano passado. O argentino Lionel Messi completa o pódio, com 130 milhões de dólares.

Para obter os números, o site compilou tanto os salários dos atletas, quanto patrocínios e outros faturamentos publicitários.

O brasileiro mais bem pago do mundo é o atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal, que ocupa a sexta posição: ele teve uma receita de 121 milhões de dólares em 2023 (cerca de R$ 600 milhões).

Nenhuma mulher apareceu entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo. A tenista norte-americana Coco Gauff foi a mulher com maior faturamento em 2023, recebendo 22,7 milhões de dólares.

Confira o top 20 de atletas mais bem pagos do mundo:

Cristiano Ronaldo (futebol, Al-Nassr) - 275 milhões Jon Rahm (golfe) - 203 milhões Lionel Messi (futebol, Inter Miami) - 130 milhões LeBron James (basquete, Lakers) - 125,7 milhões Kylian Mbappé (futebol, PSG) - 125 milhões Neymar (futebol, Al-Hilal) - 121 milhões Stephen Curry (basquete, Warriors) - 98,9 milhões Giannis Antetokounmpo (basquete, Bucks) - 88,4 milhões Kevin Durant (basquete, Suns) - 86,9 milhões Patrick Mahomes (futebol americano, Chiefs) - 84,3 milhões Lamar Jackson (futebol americano, Ravens) - 82,5 milhões Karim Benzema (futebol, Al-Ittihad) - 78 milhões Rory McIlrou (golfe) - 77,4 milhões Tiger Woods (golfe) - 77,2 milhões Max Verstappen (Fórmula 1, RBR) - 75 milhões Shohei Ohtani (beisebol, Dodgers) - 70 milhões Canelo Álvarez (boxe) - 66 milhões Erling Haaland (futebol, Manchester City) - 63 milhões Lewis Hamilton (Fórmula 1, Mercedes) - 62 milhões Max Scherzer (beisebol, Rangers) - 60,8 milhões