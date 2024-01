Cristiano Ronaldo passa dos 50 gols no ano e visa artilharia mundial | A TARDE

O ano de 2023 já está na reta final, entretanto, a carreira de Cristiano Ronaldo parece muito distante disso. O português ultrapassou a marca dos 50 gols marcados na atual temporada na última sexta-feira, 22, quando o seu time, o Al-Nassr, venceu o Al-Ettifaq por 3x1, com um gol de pênalti do Robozão.

Assim, Cristiano se aproxima de vez dos artilheiros da temporada, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Mbappé, do PSG, ambos com 52 gols. Porém, a vantagem do português é que os seus rivais não jogarão mais no ano, enquanto ele ainda fará mais duas partidas, uma contra o Al-Ittihad, na terça-feira, 26, e outra contra o Al Taawon, no sábado, 30 de dezembro.

O Robozão é o artilheiro da Saudi Pro League, com 17 gols, assim como também é o líder de assistências, somando nove ao total. Com a vitória, o Al-Nassr chegou aos 40 pontos, com 10 a menos do que o líder Al-Hilal, podendo diminuir a diferença para 7, já que possui um jogo a menos.