Cristiano Ronaldo reage a escolha de Messi como melhor do mundo | A TARDE

Cristiano Ronaldo foi o assunto nas redes sociais na última terça-feira, 30. O atacante do Al-Nassr respondeu a uma postagem do Jornal espanhol "As", onde o jornalista Tomás Roncero, que é setorista do Real Madrid, questiona sobre a escolha de Lionel Messi como melhor jogador do mundo em 2023.

"Oi, amigos, se consumou o que sabíamos. Iam dar a Messi outra vez a Bola de Ouro. Felicidades, Leo, felicidades, campeão", publicou Roncero no vídeo. Na sequência, CR7 respondeu com emojis de gargalhadas.

De maneira imediata, internautas no mundo inteiro reagiram a resposta do craque português. Uns gostaram, enquanto outros apoiaram.



"Cristiano, que baixo da sua parte comentar assim uma crítica tão forte ao jogador que te fez ser o jogador que é hoje", compartilhou um torcedor.

"Você será sempre o melhor de todos. Essas Bolas de Ouro presenteadas não valem nada comparadas a você. Você é o verdadeiro melhor de todos os tempos, e nesta temporada está mostrando com gols", disse um fã do CR7.