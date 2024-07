Cristiano Ronaldo se torna o maior assistente da história da Eurocopa

Histórico camisa sete também é o maior artilheiro - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Com o passe para o gol de Bruno Fernandes, na vitória de Portugal por 3x0 contra a Turquia na Eurocopa, Cristiano Ronaldo se tornou o maior assistente da história do torneio, com oito participações diretas em gols de companheiros. CR7 empatou com o tcheco Karel Poborsky.

Além de maior assistente, Cristiano Ronaldo detém outras marcas na Eurocopa: maior artilheiro (14 gols), jogador com mais participações (6 edições) e mais jogos (27).

Confira a lista dos maiores assistentes da história da Eurocopa:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) e Karel Poborsky (Tchéquia) – 8 assistências;

2. Cesc Fàbregas (Espanha); Schweinsteiger (Alemanha); Robben (Holanda); Figo (Portugal); Hazard (Bélgica) e Beckham (Inglaterra) – 5 assistências.