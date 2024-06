Cristiano Ronaldo se torna proprietário de gigante de Portugal

Em 2023, Cristiano foi o esportista mais bem pago do mundo - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo continua diversificando seus investimentos fora do futebol, agora investindo no capital da renomada marca portuguesa de porcelanas Vista Alegre, uma gigante do ramo de porcelana e que, este ano, celebra seu bicentenário. A empresa anunciou seu proprietário na sexta-feira, 14.

O atacante, astro da seleção portuguesa, "adquiriu 10% do capital" da Vista Alegre Atlantis, informou o grupo Visabeira em um comunicado, no qual comemorou a chegada de "um dos melhores jogadores da história do futebol e a personalidade portuguesa mais conhecida do planeta".

Em 2023, Cristiano foi o esportista mais bem pago do mundo, tendo recebido 136 milhões de dólares (R$ 658 milhões, na cotação da época), segundo ranking da revista americana Forbes.

Aos 39 anos, "CR7" vai disputar a Eurocopa-2024, que começou nesta sexta na Alemanha. Este é o último grande torneio internacional do astro português, que há anos prepara seu futuro como empresário.

O cinco vezes ganhador da Bola de Ouro investiu em áreas como mídia, com uma participação no grupo Cofina, e no setor hoteleiro, com o grupo Pestana que, assim como ele, é originário da ilha da Madeira.