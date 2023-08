Cristo Redentor será iluminado para estreia do Brasil

Neste domingo, 23, a partir das 20h30, um evento especial irá acontecer no monumento ao Cristo Redentor. Ele vai ser iluminado com as cores verde e amarelo em homenagem à estreia da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa do Mundo. O jogo acontecerá na segunda-feira, às 8h, contra a Seleção do Panamá, no Hindmarsh Stadium, na Austrália.

Essa iniciativa é resultado de uma colaboração especial entre o Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a Confederação Brasileira de Futebol, unindo esporte e fé em um momento emocionante para o país.

Na competição, o Brasil está no Grupo F, junto com as seleções do Panamá, França e Jamaica. A estreia será contra o Panamá. Após essa partida inicial, a equipe brasileira partirá rumo a Brisbane para enfrentar a forte seleção da França no sábado, dia 29.

A fase de grupos será encerrada no dia 2 de agosto, em Melbourne, onde as jogadoras brasileiras irão enfrentar as jamaicanas. E a depender dos resultados da primeira e segunda rodada, o Brasil já pode jogar contra a Jamaica já classificada.