Cruzeiro acerta rescisão com Dudu, que pode reforçar o Atlético-MG

Poucos meses após ser anunciado, Dudu dexa o Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atacante nesta sexta-feira, 2. O clube celeste irá pagar R$ 15 milhões ao jogador, valor correspondente a 25% da multa rescisória de R$ 60 milhões estipulada no vínculo firmado em dezembro de 2024, com validade até o fim de 2027. A quantia será quitada de forma parcelada.

O documento que oficializa a rescisão está pronto e pode ser assinado a qualquer momento. A partir disso, Dudu ficará livre para negociar com qualquer clube, incluindo o Atlético, rival histórico do Cruzeiro.

Segundo o portal o Tempo Sports, há o interesse do clube alvinegro, mas uma proposta só será feita após a rescisão definitiva.

Diferente do que ocorreu no caso do atacante Fred, em 2017, não há cláusula que impeça Dudu de se transferir diretamente ao rival.

Entenda a razão para a saída de Dudu do Cruzeiro

A decisão pela saída do atleta foi motivada por desgaste interno. O técnico Leonardo Jardim, respaldado pela diretoria, se incomodou com algumas atitudes do jogador, como declarações públicas após a derrota para o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, Dudu questionou o motivo de ter sido colocado no banco de reservas.

Ele foi afastado da delegação no último final de semana, em Uberlândia, antes da partida contra o Vasco, e foi liberado dos treinos no início da semana. Não foi relacionado para o duelo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, e foi alvo de críticas da torcida.

Dudu, revelado pelo próprio Cruzeiro, retornou ao clube em 2025 após passagem pelo Palmeiras. Com um dos maiores salários do elenco, disputou 16 partidas na temporada e marcou dois gols.