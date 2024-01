Cruzeiro do Ney: craque aparece com influencer investigado pela PF | A TARDE

O "Ney em alto mar", cruzeiro de três dias promovido pelo atacante Neymar, anunciado ainda no meio do ano, e que ocorre durante um período de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador, está gerando repercussão negativa na internet.

Alguns jornais europeus alfinetaram o jogador sobre a farra de fim de ano, ressaltando que a lesão não está o impedindo de se divertir. Apesar disso, Neymar segue com as sessões de fisioterapia no navio, que teve o ponto de partida em Santos, terá parada em Búzios e depois voltará para o litoral paulista.

O Le Parisien, jornal da França, local onde ele residiu por seis anos enquanto atuava no PSG, criticou a atitude do jogador, e disse que, na hora de dançar e se divertir, Neymar recuperou o vigor e a energia.

"Chegando mancando a bordo do navio e tendo que usar muleta para caminhar, o internacional brasileiro recuperou todo o vigor e energia na hora de dançar [...] O suficiente para esquecer, por um momento, que não voltará a ver o campo tão cedo", escreveu o jornal francês.

Além disso, outro fato sobre o jogador gerou repercussão nas redes sociais. Durante a primeira noite de festa, na quarta-feira, 27, o jogador foi presenteado com um colar avaliado em R$ 2 milhões pelo influenciador Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira. O objeto presenteado é cravejado de ouro e prata com uma coroa e os números 00 no centro

O que gerou comentários negativos é que o influenciador está sendo investigado pela Polícia Federal sobre envolvimento em supostos jogos de loteria, onde continha rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo.

Confira o vídeo do momento: