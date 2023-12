Cruzeiro empata e ainda pode cair; Braga dá adeus à chance de título | A TARDE

O Cruzeiro perdeu a chance de mandar para bem longe a porcentagem que tem de ser rebaixado para a Série B. Na noite desta quinta-feira, 30, a Raposa ficou no 1 a 1 com o Athletico Paranaense, no Mineirão.

Vitor Roque abriu o placar para o Furacão e, no fim, Matheus Pereira deixou tudo igual. O time mineiro fechou a 36ª rodada da Série A na 14ª posição, com 45 pontos. A equipe paranaense está na 8ª colocação, com 53.

Quem se livrou de qualquer probabilidade de ir para a Segundona do próximo ano foi o Fortaleza, que visitou o Bragantino e venceu por 2 a 1, gols de Calebe e Pikachu, indo a 48 pontos. Eduardo Sasha descontou para os donos da casa, que deram adeus à chance de título, com 59 pontos ganhos.