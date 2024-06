Cruzeiro surpreende e anuncia a contratação de Dudu

O Cruzeiro surpreendeu e anunciou a contratação do atacante Dudu, que estava no Palmeiras. Segundo publicação do clube mineiro nas redes sociais, o jogador chega em definitivo e é aguardado em Belo Horizonte para realizar os exames médicos e assinar contrato posteriormente.

Dudu é formado nas categorias de base da Cruzeiro e fez sua estreia no time principal da Raposa em 2009. Esta será a segunda passagem do jogador pelo time celeste. De acordo com informações da imprensa paulista, a proposta era considerada irrecusável e o Palmeiras não teve objeções para liberá-lo.

Vale salientar que Dudu vem de lesão grave. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo e voltou a ser relacionado na última quinta-feira, 13, na vitória por 2 a 0 contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ele não foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira.

Considerado um dos ídolos recente do time alviverde, o camisa 7 disputou 433 jogos pelo verdão e fez 88 gols. Conquistou a Copa do Brasil (2015), o Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), da Libertadores (2020 e 2021), do Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).