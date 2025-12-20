PRESENTE DE GREGO?
Cuidado com o Papai Noel: relembre reforços de Natal que decepcionaram
Alguns anúncios natalinos empolgaram o torcedor, mas terminaram em decepção
Por Lucas Vilas Boas
Um presente é uma ótima maneira para reforçar amizandes, mas diversos clubes de futebol utilizam esta estratégia para agradar o seu torcedor, anunciando aquela contratação inesperada em pleno Natal. Em alguns casos, entretanto, o jogador em questão acaba causando o efeito contrário dentro de campo e ficando marcado pela "brincadeira" feita em seu anúncio oficial.
Um episódio semelhante aconteceu com o Vitória, quando oficializou, no dia 24 de dezembro de 2016, a contratação do lateral-direito Leandro Salino para a temporada 2017. Com passagens por Olympiacos, da Grécia, e Braga, de Portugal, o jogador estava há seis meses sem entrar em campo quando foi contratado para a disputa da Série A.
Leandro fez apenas 15 jogos naquela temporada e foi dispensado do Leão já no ano seguinte para reforçar o Santa Cruz na terceira divisão do futebol brasileiro.
Na mente do torcedor, a pior contratação é aquela que promete milhões, mas acaba rendendo centavos. Em 24 de dezembro de 2024, o Cruzeiro anunciou o atacante Dudu, que chegava com expectativas para sua segunda passagem na Raposa, apesar do momento de baixa no Palmeiras.
Não demorou muito tempo para a decepção tomar conta do Mineirão, já que, apenas cinco meses depois, uma richa com o técnico Leonardo Jardim e a postura do atleta nos treinamentos fez o jogador trocar o uniforme azul pela camisa alvinegra. Em maio de 2025, Dudu foi contratado pelo arquirrival Atlético-MG.
Pouco torcedor se iludiu tanto com presentes de Natal quanto o são-paulino. O goleiro Tiago Volpi, anunciado oficialmente no dia 24 de dezembro de 2018, rendeu até uma nova lembrança no mesmo dia no ano seguinte, quando o São Paulo oficializou sua contratação em definitivo — antes realizada por empréstimo.
Volpi tinha um papel de liderança no elenco durante os seus 165 jogos pelo clube paulista, mas sua passagem terminou com muitos torcedores insatisfeitos. A derrocada histórica no Brasileirão 2020 e diversas eliminações marcadas por falhas do goleiro viraram símbolo da trajetória recente do São Paulo.
Outro caso semelhante aconteceu no anúncio do goleiro Jandrei, oficializando às vésperas do Natal de 2021. O jogador foi titular em sua temporada de estreia, mas perdeu espaço nos anos seguintes após ser bastante criticado pelas suas falh
