Dá para contratar mesmo com a janela fechada?; entenda | A TARDE

Hoje, 7, é o último dia da janela de transferências do início do ano no futebol brasileiro. Até o fim do dia, os clubes nacionais devem registrar todas as contratações na CBF para que os novos jogadores estejam elegíveis para jogar. No entanto, mesmo com a janela fechada, ainda existem maneiras de contratar jogadores.



Uma das disposições do regulamento de transferências permite a contratação de jogadores que participaram dos Campeonatos Estaduais, mesmo após o fechamento da janela. Esse período especial para tais transações vai de 1º a 19 de abril.

Para um jogador ser elegível para contratação, basta que tenha atuado em qualquer equipe durante os Estaduais no primeiro trimestre da temporada.

Além disso, os clubes ainda têm a oportunidade de contratar jogadores que estejam livres, desde que tenham rescindido ou encerrado seus contratos com outros clubes enquanto a janela de transferências ainda estava aberta.