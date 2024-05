Dado Cavalcanti será dirigente em empresa que gere o Ypiranga; entenda | A TARDE

Em vídeo divulgado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 16, o técnico Dado Cavalcanti revelou que dará uma pausa na carreira para assumir um novo desafio. Após 18 anos a beira dos gramados, ele será o diretor técnico da Squadra Sports, plataforma de negócios liderada por Guilherme Bellintani e que gere a SAF do Londrina e participa da gestão do tradicional Ypiranga.

"Recentemente, recebi um convite que me provocou uma profunda reflexão sobre tudo que eu vivi na minha vida profissional. E sem dúvidas, esse convite veio pela experiência adquirida ao longo desses anos. Estarei fazendo parte de um projeto grandioso no futebol brasileiro chamado Squadra Sports, capitaneado por Guilherme Bellittani, ex-presidente do Bahia", revelou.

"Estarei responsável por aproximar os clubes geridos pela Squadra, as comissões técnicas e uma padronização de trabalho nas divisões de base", complementou Dado.

Natural de Arcoverde-PE, Dado Cavalcanti trabalhou em clubes como Bahia, Vitória, Náutico, Santa Cruz, América-RN, Paysandu Coritiba, dentre outros. Além dessas experiências, Dado foi auxiliar-técnico da seleção brasileira, quando Fernando Diniz era o técnico interino em 2023. Seu último trabalho como treinador foi na Portuguesa, no início da temporada.

Dado em 43 anos e assinou vínculo com a empresa até 2027. No vídeo, ele explica que a plataforma fará a aquisição de mais um clube, dessa vez no estado de São Paulo até o fim de 2024.

Publicações relacionadas