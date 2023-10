Damian Lillard será jogador do Milwaukke Bucks na temporada 23/24

O renomado jogador da NBA, Damian Lillard, está prestes a mudar de equipe pela primeira vez em sua carreira. O armador foi negociado pelo Portland Trail Blazers e fará parte do elenco do Milwaukee Bucks na próxima temporada.

De acordo com informações de Adrian Wojnarowski, um repórter da ESPN, o acordo envolveu não apenas as equipes do Blazers e Bucks, mas também incluiu uma terceira franquia, o Phoenix Suns.



Com essa transação, Damian Lillard se juntará a Giannis Antetokounmpo nos Bucks, enquanto o Portland Trail Blazers receberá em troca um conjunto que inclui Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, além de três seleções no Draft. Por outro lado, o Phoenix Suns adquire Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson como parte do acordo.

Lillard já havia manifestado o desejo de sair da equipe de Oregon. O armador não escondeu seu interesse em se juntar ao Miami Heat e, inclusive, foi repreendido pela NBA por tornar isso público.

Com 33 anos, o jogador passou toda a sua carreira em Portland desde que foi escolhido como a sexta escolha geral no draft de 2012. Lillard, um sete vezes All-Star, também foi homenageado como parte da equipe do 75º aniversário da NBA.