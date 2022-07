Daniel Alves atrai os holofotes em estreia pelo Pumas

Recém chegado ao México, o brasileiro Daniel Alves fez sua estreia como reforço do Pumas na quinta rodada do Campeonato Mexicano deixando boas impressões, tendo sido escolhido o melhor jogador da partida contra o Mazatlán.

Tal como era esperado, Daniel começou como titular no estádio Olímpico Universitario e superou as expectativas: participou dos 90 minutos nos mais de 2.200 metros de altitude da Cidade do México. Ao longo do jogo, cumpriu as funções de meia ofensivo e volante.

Aos 17 minutos, cobrou uma falta a mais de 30 metros que exigiu grande defesa do goleiro adversário.

O Pumas perdia por 1 a 0, mas aos 45 do segundo tempo chegou ao empate com o argentino Nicolás Freire, aproveitando cobrança de escanteio de Daniel.

Após o apito final, a Liga MX escolheu o brasileiro como melhor jogador da partida: deu 46 passes certos, com 83% de efetividade nessa estatística.

"Não pôde ser com vitória, mas para começar não está ruim. Acabei de chegar e já pude jogar os 90 minutos para poder sentir o campeonato, os companheiros e os adversário. Pouco a pouco vou me adaptando, tenho muito a fazer. A equipe tem personalidade, muita vontade e com isso vamos seguir firmes", resumiu Daniel ao final da partida.

Nesta quinta-feira, as capas dos principais jornais mexicanos estampavam a estreia do brasileiro como o centro das atenções.

"E a festa começou", escreveu o 'Récord'. "Foi sua festa. O Olímpico Universitario enlouqueceu com Dani Alves", apontou o 'Esto'.

Em sua conta no Instagram, Daniel Alves expressou seu agradecimento "a todos pela recepção, pelo carinho. O primeiro dia nunca se esquece".

Segundo a Liga MX, 35.423 estavam presentes no estádio para a estreia do brasileiro.

O treinador do Pumas, o argentino Andrés Lillini, também ficou satisfeito com a primeira partida de Daniel Alves na equipe.

"Ele vem com dinâmica e é alguém que já esteve em vestiários com muita hierarquia. É alguém que contagia, que tem um longo caminho a percorrer, que cuida muito bem dos detalhes, que antecipa muitas coisas. Por causa de sua experiência, ele tem uma leitura diferente”, destacou Lillini.