Daniel Alves é anunciado por clube do México

O lateral direito Daniel Alves chega ao sétimo clube na carreira. Nesta quinta-feira, 21, o Pumas, do México, anunciou o baiano de 39 anos nas redes sociais, com um vídeo onde o mascote do clube diz esperar a chegada do jogador. Dani estava sem clube desde que deixou o Barcelona, em 15 de junho.

No país, os veículos de imprensa dizem que clube e atleta firmaram um contrato de uma temporada, com parte do salário pago por patrocínios e ações de marketing.

Dani Alves, além do Barcelona, também tem passagens por Bahia, Sevilla, Juventus, PSG e São Paulo. O jogador baiano soma 43 títulos oficiais entre clubes e seleções, sendo o maior campeão da história do futebol.