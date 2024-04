Daniel Alves e Joana Sanz são vistos de mãos dadas em Barcelona | A TARDE

Fora da prisão, o ex-jogadro Daniel Alves tem usado o tempo livre para passear por Barcelona. O ex-atleta fez primeira aparição pública após deixar a prisão, de mãos dadas com a espos, a modelo Joana Sanz.

Daniel foi flagrado junto com a esposa pela revist Diez Minutos. De acordo com a publicação, o casal fez compras e depois comeu em um restaurante exclusivo no centro da cidade espanhola.

Joana Sanz publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece de mãos dadas com Daniel. Segundo informações do jornal 20minutos, a modelo teria sido pressionada pelo ex-jogador para divulgar o gesto. Durante a prisão do ex-jogador, ela cogitou entrar com o processo de divórcio, mas desistiu.

O ex-lateral não pode deixar a Espanha e teve de entregar seus passaportes à Justiça, além de ter de cumprir algumas medidas restritivas enquando aguarda a análise dos recursos contra sentença de quatro anos e seis meses por estupro em liberdade.